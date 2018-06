David O`Reilly, British American Tobacco, despre produsele din tutun de noua generatie: "Suntem in competitie cu tigarile. Aceste produse sunt folosite in mod predominant de catre adulti"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii și Inovarii a recunoscut in Comisia de Invațamant din Camera Deputaților ca din noul buget al UE pe perioada 2014-2020 nu a fost contractat și platit niciun proiect de cercetare, scrie deputata Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook."In plus, PSD și-a incalcat și propriul…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) se alatura Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru marcarea Zilei Mondiale fara Tutun (31 mai), prin organizarea, la nivel national, de activitati de informare, sensibilizare si constientizare in mediul scolar sau in comunitate, activitati de petrecere a timpului…

- Anul trecut, produsele din tutun au reprezentat aproape 42% din totalul exporturilor de produse alimentare, bauturi si tutun si circa 6% din exportul total al bunurilor de larg consum, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica....

- Twitter le-a cerut celor peste 300 de milioane de utilizatori ai platformei de socializare sa isi schimbe parolele, deoarece din cauza unei defectiuni tehnice o parte dintre acestea au fost stocate in format text in sistemul informatic al companiei.

- Facebook a trimis notificari catre milioane de utilizatori care au fost anuntati oficial ca datele personale le-au fost folosite ilegal in scopuri electorale. Este urmarea scandalului Cambridge Analytica in care fondatorul Facebook va fi audiat in Congresul american.

- Fumatorii care utilizeaza tigarile electronice ar putea fi de doua ori mai putin dispusi sa renunte la tutun in comparatie cu persoanele care fumeaza si care nu au vapat niciodata, sugereaza un studiu european, citat joi de Reuters. Fumatorii care au experimentat ocazional tigarile electronice - vapat…

- Varsta de pensionare a personalului din comeniul cercetarii și dezvoltarii va fi de 65 de ani, atat pentru femei, cat și pentru barbați. Masura este inclusa in Legea nr. 69/2018 pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, in vigoare de vineri, 23 martie…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al...