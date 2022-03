Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vantu (SOV) a postat pe pagina sa de Facebook un scenariu destul de alarmist privind conflictul militar din Ucraina și implicațiile asupra țarii noastre. „Forța militara a Rusiei este colosala” „Batalia este pentru o lume multipolara. Putin s-a ridicat impotriva…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ar putea veni, zilele urmatoare la București și la Varșovia, informeaza presa americana. Vizita vicepreședintelui SUA Kamala Harris la București și Varșovia ar urma avea loc in perioada cea mai apropiata și ar avea drept scop demonstrarea…

- Rusia a anuntat sambata, 26 februarie, ca isi inchide spatiul aerian pentru companiile aeriene din Romania, transmite Reuters, dupa o decizie similara luata de autoritatile de la Bucuresti in urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei.Autoritatea Aeronautica Civila Romana a inchis, incepand cu ora 15:00,…

- IPS Aurel Perca, Arhiepiscopul mitropolit de București, și-a exprimat solidaritatea fața de poporul ucrainean greu incercat in aceste momente de mare cumpana și reamintește ca data de 2 martie este ”Zi de post și rugaciune pentru Ucraina” . „In aceasta zi trista, in care constatam cu durere declanșarea…

- Federația Rusa a trimis, joi, raspunsul scris al Moscovei la propunerile SUA pe tema garanțiilor de securitate. Documentul de zece pagini a fost primit de Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan. In scrisoare, Rusia susține ca „partea americana nu a dat un raspuns constructiv” solicitarilor sale și…

- Nici Putin insuși nu poate ști ce va urma decat in masura in care poate anticipa destul de exact ce consecințe vor avea deciziile pe care le va lua in viitorul apropiat. Dincolo de cațiva pași inainte pe care ii poate intui și viziunea lui Putin se impotmolește in ceața și gerul rusesc.Da, Rusia a comasat…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, spune despre situația dintre Rusia și Ucraina, ca alianța va proteja statele membre. “In primul rand suntem intr-un proces de intensa consultare in interiorul alianței in contextul agresiunilor agresive pe care Federația Rusa le executa in și in jurul…

- Președintele Klaus Iohannis se pronunța pentru creșterea prezenței NATO Foto. presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat pentru creșterea prezenței militare NATO pe flancul estic și echiparea pe deplin a Alianței pentru a raspunde provocarilor…