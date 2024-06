Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC organizeaza, in perioada 20 21 iunie 2024, cea de a X a editie a conferintei internationale "Religie, Cunoastere, Societate ndash; Homo religiosus and homo technicus: discontinuities or congruencies ".Potrivit organizatorilor,…

- Viziunea mea este sa redefinim Piatra-Neamț ca un exemplu de incluziune sociala și sprijin pentru toate generațiile, prin inființarea de centre comunitare in toate cartierele și in centrul orașului, adresate fiecarei generații de la tineri la seniori. Aceste spații vor fi inima activitaților comunitare…

- Vinul este menționat in cartea sfanta a creștinilor și este parte din mai multe ritualuri bisericești, dar cei care il consuma sunt blamați. Așadar, este sau nu pacat sa bei? Raspunsul il gasim in paginile Bibliei. Ce scrie in biblie despre alcool Poate de la orele de Religie, poate citind Biblia, știm…

- Ziua Muncii l-a inspirat pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu sa scrie versuri. Crede ca Imnul Național nu se mai potrivește și rescris primele versuri. Romanii au stat ore-n șir la coada la mici de 1 Mai și a aparut chiar micul gigant, are 100 de metri lungime! In spre mare ori spre munte, romanii…

- Site-urile specializate sunt pline de anunțuri de vanzare ale afacerilor din diverse domenii. Printre acestea regasim restaurante, cafenele, patiserii, pensiuni, locuri de joaca și chiar magazine aflate la colț de strada.

- Delia și Liviu formeaza un cuplu recent in casa Mireasa și au inceput sa se afișeze tot mai mult. Cu toate ca tinerii sunt gata sa se cunoasca cat mai bine și devin serioși, doamna Ioana nu crede in gesturile pe carele afișeaza și ii considera falși.

- Anamaria a fost diagnosticata cu cancer la san, stadiul III, cu metastaze in tot corpul. Fiind singura, voi ați fost singurii care ați ajutat-o sa ramana in viața in ultimele luni. Dar are in continuare nevoie de ajutor: Finalul anului 2022 a venit cu vești crunte pentru Anamaria. De la o roșeața aparuta…

- He Jiankui, un cercetator din China care a modificat genetic trei bebeluși, se mandrește cu faptul ca lucreaza la eradicarea bolilor genetice. De asemenea, este de parere ca modificarea genelor embrionului uman va fi acceptata intr-o zi.