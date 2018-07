David Hasselhoff, in varsta de 65 de ani, se va casatori pentru a treia oara la sfarșitul acestei luni cu Hayley Roberts, de 37 de ani. Aceasta va fi cea de-a treia soție a actorului. (Reduceri mari la jocuri PC) David Hasselhoff, celebru din seria Baywatch, a anunțat ca se casatorește pentru a treia oara. Aleasa sa […] The post David Hasselhoff se insoara pentru a treia oara! Aleasa este asistenta lui, mai tanara cu 28 de ani appeared first on Cancan.ro .