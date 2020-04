Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi din zona rurala a județului Suceava au decis sa-și doneze alocațiile pentru o luna pentru a sprijini cadrele medicale de la Spitalul Județean in lupta impotriva noului coronavirus.

- Ucraina va trimite o echipa de medici in Italia pentru a sprijini aceasta tara in lupta impotriva COVID-19 si a face un schimb de experienta, a informat vineri presedintia tarii, citata de EFE si Ukrinform, potrivit Agerpres.Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat vineri un decret…

- Israelul conditioneaza orice ajutorare a Fasiei Gaza in eforturile de limitare a raspandirii coronavirusului de gasirea a doi militari dati disparuti in razboiul din 2014 in encalava plastiniana, relateaza Reuters.

- Romanii, persoane fizice și juridice dau dovada de solidaritate. Crucea Roșie Romania a strans peste 2.600.000 Euro din donații pentru lupta impotriva Covid-19. Cea mai mare parte din bani, 2.600.000

- AC Milan a anuntat, sambata, ca a strans printr-o campanie a fundatiei sale, actiune care este inca activa, aproape jumatate de milion de euro pentru lupta impotriva coronavirusului, potrivit news.ro.Din totalul sumei, AC Milan a donat 250.000 de euro, iar membri, conducatori si fani ai echipei…

- Grecia intra in izolare generala de luni, intr-o incercare de a indigui raspandirea noului coronavirus, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis, relateaza AFP.”Am dat ordin sa fie luata orice actiune adecvata in vederea aplicarii interdictiei oricarei miscari inutile in tara”, a anuntat duminica,…

- Atacantul polonez al echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, va dona un milion de euro pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus. „Suntem toti constienti de situatia dificila din jurul nostru. Astazi, toti jucam in aceeasi echipa. Sa fim puternici in aceasta lupta! Cand putem sa ajutam pe…

- Cristiano Ronaldo face un gest impresionant in plina criza mondiala de sanatate. Aflat in autoizolare in casa din Madeira, portughezul a decis sa-si transforme hotelurile CR7 in spitale pentru tratarea persoanelor infestate cu Covid-19. Cristiano Ronaldo s-a autoizolat in insula Madeira, dupa ce colegul…