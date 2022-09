Stiri pe aceeasi tema

- Violonistul David Garrett si-a facut un cadou frumos de ziua de nastere. La implinirea varstei de 42 de ani, el a cumparat pentru 3,5 milioane de euro, la o licitatie la Neuilly/Seine, o vioara realizata in 1736 la Cremona de lutierul Bartolemeo Giuseppe Guarnerius cunoscut sub numele de „del Gesu”,…

- Nu s-ar fi așteptat niciodata la un asemenea succes rasunator intr-un timp record, insa iata ca piesa ei a imparțit TikTok-ul in doua! Milioane de videoclipuri au fost create pe aceasta platforma folosind melodia Marilenei Stan. Artista a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Intr-un interviu acordat doar cu cateva saptamani inainte de a fi injunghiat si grav ranit de un atacator in statul New York, scriitorul Salman Rushdie a declarat ca in prezent duce o viata ''relativ normala'', dupa ce a fost nevoit sa se ascunda ani intregi din cauza amenintarilor cu moartea, informeaza…

- Un fost director adjunct al unui important parc national din China a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru ca a acceptat mita in valoare de aproape 90 de milioane de yuani (13,3 milioane de dolari), a decis vineri un tribunal din provincia chineza Heilongjiang (nord-est), relateaza Reuters.…

- Viata artistei mexicane Frida Kahlo va fi subiect al unei comedii muzicale a carei muzica este compusa de mexicanul Jame Lozano iar versurile sunt scrise de americana Neena Beber, scrie Le Figaro. „Frida, The Musical" va urmari calatoria Fridei Kahlo din Mexic la Paris, trecand prin New York, inainte…

- Horoscopul zilei de 12 iulie 2022 spune ca nativii din zodia Racului s-ar putea sa fie nevoiți sa ia o decizie importanta. Sunt multe lucruri de pus la punct in viața acestora, insa nativii iși gasesc forța necesara pentru a merge mai departe. Pe termen lung se anunța multe surprize in viața acestora,…

- Clienții de asigurari ai NN din Romania au beneficiat de peste 446 de milioane de euro pana in prezent, in cei 25 de ani ai companiei in țara noastra. „NN Asigurari de Viața, liderul pieței de asigurari de viața, a incheiat primii 25 de ani de activitate in Romania cu o amprenta semnificativa in societate…

- Tragedie cumplita pentru o familie din orașul Lyon din Franța. Doi parinți au ramas fara singurul lor copil, iubirea vieții lor, dupa ce o educatoare le-a ucis fetița de 11 luni. Copila a murit otravita, dupa ce educatoarea a stropit-o, iar apoi a pus-o sa inghita o soluție toxica, pe baza de soda caustica,…