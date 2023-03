Stiri pe aceeasi tema

- Bruce Willis și Emma Heming au sarbatorit marți cea de-a 14-a aniversare a casatoriei lor. Soția starului și-a amintit cum și-au reinnoit juramintele și a postat pe Instagram o fotografie emoționanta cu un sarut de la o aniversare anterioara.

- Familia lui Bruce Willis l-a sarbatorit, duminica, la implinirea varstei de 68 de ani. Pe Instagram, Demi Moore a publicat un videoclip de la petrecere, la o luna dupa ce a fost diagnosticat cu dementa frontotemporala, potrivit news.ro.View this post on InstagramA post shared by Demi Moore (@demimoore)…

- Un baiat din Siria care le-a spus salvatorilor, dupa cutremurul devastator din februarie, ca vrea sa il intalneasca pe Cristiano Ronaldo și a ajuns fața in fața cu idolul sau, dupa ce a fost invitat sa vada meciul clubului sau Al Nassr in Arabia Saudita.

- Sarbatoare mare in familia lui Cristi Pulhac! Fostul fotbalist și soția lui, Raluca, și-au botezat fiul, iar cei doi au avut parte de un eveniment special. Soția lui Cristi Pulhac a nascut inainte de Craciun, iar cei doi radiaza de fericire de cand au devenit parinți pentru prima data. Iata imagini…

- Sarbatoare mare in familia lui Tzanca Uraganu! Fiul manelistului și al Lambadei a implinit frumoasa varsta de un an, iar artistul i-a organizat o petrecere fastuoasa și imaginile le-a facut publice pe contul lui personal de Instagram. Iata urarea emoționanta pe care manelistul i-a transmis-o fiului…

- Anul acesta, Ramona Prodea și Jorge sarbatoresc 10 ani de casnicie. Invitați in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, cei doi au recunoscut ca relația lor nu e perfecta, de-a lungul timpului au avut și discuții.Ramona Prodea e cu 10 ani mai mare decat Jorge, insa diferența de varsta nu a fost niciodata…

- Salvatorii romani care intervin in Turcia in orașul Antakya incearca miercuri dimineața sa scoata de sub daramaturi un baiat de 16 ani. In timpul nopții au salvat un barbat care ramasese cu piciorul prins sub o grinda de beton. In același loc au gasit doua persoane decedate.

- O tragedie a avut loc sambata la Colibița. O hidrobicicleta s-a scufundat in lac, tragand un tanar dupa ea. CARE este motivul și firul evenimentelor: Mihai, Adelin și David, trei tineri din județul Mureș, cu varste intre 18 și 22 de ani, au vrut sa se distreze un weekend la Colibița. Au inchiriat o…