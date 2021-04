Stiri pe aceeasi tema

- La cinci ani de la disparitia lui Prince, explorarea seifului sau cu comori continua, iar lansarea unui album inedit, intitulat ''Welcome 2 America'', este programata la data de 30 iulie, a anuntat joi casa de discuri Sony Legacy Recordings, relateaza AFP. Piesa de titlu a albumului…

- "Dragoste incercata" este o poveste de dragoste pusa pe note muzicale, insotita de un videoclip in regia lui Kobzzon.Constantenii Andreea Banica si Dorian Popa canta impreuna pentru prima data. Cei doi artisti au lasant "Dragoste incercata", o piesa despre iubire, despartire, orgoliu si mai ales impacare.Piesa…

- Trupa „Ophelia Band", formata din patru elevi suceveni, a lansat recent pe YouTube un cover dupa piesa lui Bon Jovi „Bed Of Roses". Lavinia Jitaru – voce, Erhan Alexandru - pian/vioara, Raicu Alexandru - chitara/saxofon, Petrovici Narcis – percuție, adica ...

- Un tanar albaiulian a lansat o piesa cu un mesaj extrem de patrunzator. Lipsa de empatie, bunatatea și ura sunt subiectele abordate Tanarul albaiulian, Andrei Tripșa, a lansat o noua piesa muzicala care se bucura de un real succes in randul tinerilor, cu un mesaj extrem de patrunzator. Andrei a ales…

- Diana Ivan, o timișoreanca in varsta de 16 ani, a lansat prima ei piesa, “Where My Heart Seems to Guide Me”. Piesa a fost compusa de catre Diana, iar versurile de Ovidiu “Dodo” Moldovan, care este raspunzator și pentru partea de inregistrare și producție, mixul și master-ul revenind in sarcina lui Attila…

- David Neamțu, absolventul Facultații de Muzica din Timișoara a lansat un cover nou la piesa „Don’t Start Now”, din repertoriul Dua Lipa și pregatește un material discografic propriu. „Am ales aceasta piesa fiindca mi-a mi-a transmis un vibe bun, pozitiv. Am știut ca vreau sa fac un cover dupa aceasta…

- Interpreta rusa Zemfira a lansat primul videoclip muzical din ultimii șapte ani. Videoclipul la piesa "Злой человек" a aparut pe canalul YouTube al interpretei luni, 1 februarie. Dupa cum scrie lenta.ru, in film a videoclip s-a filmat actrița Renata Litvinova. In subtitrarea la video se menționeaza…