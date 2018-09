Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Premierul britanic Theresa May considera summitul informal de saptamana viitoare al Uniunii Europene "o escala" in negocierile pentru Brexit, reuniune care le va permite liderilor blocului european sa discute pentru prima data propunerile ei in vederea retragerii Marii Britanii din UE, informeaza…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat, marti, ca ea va conduce de acum negocierile cu Uniunea Europeana, mutand atentia Departamentului pentru Brexit spre pregatirea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, in timp ce Londra a precizat de asemenea ca va mentine legile UE in perioada de tranzitie,…

- Brexit va duce la mutarea a 3.500 - 12.000 de locuri de munca din sectorul financiar, din Marea Britanie in Uniunea Europeana, si multe alte locuri de munca pot disparea pe termen lung, a precizat Catherine McGuinness, sefa City of London - centrul financiar al Marii Britanii -, citata de Reuters.

- Decizia de luni a premierului britanic Theresa May de a accepta cererile sustinatorilor unui Brexit dur nu va schimba pozitia Irlandei in negocierile cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a dat asigurari luni premierul irlandez Leo Varadkar,…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit luni pe Dominic Raab in postul de ministru pentru Brexit, dupa ce titularul acestuia, David Davis, si-a prezentat duminica demisia, informeaza Reuters si AFP. "Regina a aprobat numirea deputatului Dominic Raab ca ministru pentru iesirea din Uniunea Europeana",…

- Primul-ministru britanic Theresa May a facut un apel la membrii Partidului Conservator, din care face parte, ”sa ramana uniti”, cu cateva zile inainte de intalnirea pe care o va avea cu acestia pentru a stabili termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Reuters.