Miercuri, David Beckham a implinit frumoasa varsta de 43 de ani, iar daca la primele ore ale dimineții Victoria, dar și copiii, Cruz, Romeo și Harper, pregateau totul pentru cea mai frumoasa aniversare, nici nu-și inchipuia David ce surpriza de proporții il aștepta. Toata familia ii era aproape, mai puțin fiul cel mare, Brooklyn, plecat la studii in New York. Insa tanarul de 19 ani nu putea rata ocazia sa petreaca alaturi de tatal sau. A pus totul la cale cu Victoria Beckham și l-a surprins pe David in cel mai frumos mod cu putința, cu o vizita neașteptata. Toți erau la restaurant cand Brooklyn…