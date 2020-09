David Beckham și Victoria Beckham, infectați cu coronavirus David și Victoria Beckham au recunoscut recent ca au fost infectați cu coronavirus in luna martie. In plus, se pare ca cei doi ar fi contaminat cațiva angajați, dar și mai mulți oameni la o petrecere. In luna martie, pe cand mai tot mapamondul era in carantina, David și Victoria au facut „naveta” intre Los Angeles și Marea Britanie. Fara sa știe la inceput ca sunt infectați, au luat contact cu mai mulți oameni. Au organizat chiar și o petrecere in LA, eveniment la care au luat parte multe vedete și oameni din sport. Cateva zile mai tarziu,…