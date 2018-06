Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, Eva Longoria a devenit mamica. Vedeta a nascut un baietel perfect sanatos, caruia i-a dat numele de Santiago Enrique. Actrita in varsta de 43 de ani a postat pe Instagram o prima poza cu micutul, care a strans peste 700.000 de like-uri, iar apoi au mai urmat doua fotografii.…

- Starul fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia - Argentina la Cupa Mondiala 2018, dupa ce nationala tarii sale a debutat la competitia din Rusia printr-o victorie in fata Tunisiei (2-1), informeaza AFP.

- Fiica Andreei Esca da BAC-ul si apare in clipul iubitului ei Andreea Esca a postat zilele trecute pe Instagram o inregistrare video de arhiva cu fiica ei pe cand avea doar cativa ani, spunand ca nu ii vine sa creada ca aceasta a ajuns acum sa dea Bacalaureatul. Fetita aceasta cu care cantam si dansam…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a facut istorie și a caștigat Roland Garros 2018, dupa ce a caștigat in fața americancei Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. Acesta a fost primul trofeu de Grand Slam din istorie romancei, iar succesul vine la 40 de ani dupa victoria Virginiei Ruzinic. Fotoreporterul Gazetei…

- Fostul fotbalist a postat un videoclip pe contul de Instagram in care apare soția lui, Victoria Beckham, pe o banda de alergat. David Beckham nu s-a putut abține sa nu-și filmeze soția in timp ce face mișcare. Fostul fotbalist a filmat razand momentul in care Victoria se afla pe o banda de alergat,…

- Raheem Sterling (23 de ani), atacantul na:ionalei Angliei, a starnit o polemicE printre microbi"ti, dupE ce a postat pe Instagram fotografia ultimului tatuaj pe care "i l-a fEcut. Fotbalistul lui Manchester City "i-a imprimat pe pielea piciorului drept profilul unei mitraliere M16, celebra armE folositE…

- E de notorietate faptul ca e mereu preocupata de aspectul ei fizic, ajungand chiar și la bisturiu de cateva ori. Thalia (46), cunoscuta drept regina telenovelelor mexicane, și-a surprins, recent, fanii internauți cu un look complet diferit fața de cel pe care il avea pana acum. O recunoașteți? E Thalia!…

- Gradina privata de la Palatul Buckingham a Reginei Elisabeta apare intr-un documentar realizat de Sir David Attenborough. In "Planeta verde a Reginei", cei doi discuta despre planurile Suveranei de protejare a mediului. Nu lipsesc nici momentele amuzante.