- David Beckham se lanseaza in industria hoteliera. Fostul fotbalist a anuntat ca se va asocia cu Sands pentru a deschide primul sau hotel, conform Travel+Leisure, potrivit news.ro.Unitatea, numita The Londoner, va fi situata la Macao si va avea drept tema orasul Londra. Hotelul va fi proiectat…

- Fostul internațional englez, David Beckham, 44 de ani, va intra și in industria hoteliera, o data cu deschiderea unei unitați la Macao, China. Hotelul, The Londoner, va fi proiectat chiar de catre fostul fotbalist și va avea ca tema Londra. Hotelul, in parteneriat cu Sands China, va aduce un omagiu…

- Victoria Beckham e casatorita de 20 de ani cu același barbat. Nu i-a fost intotdeaunea ușor alaturi de David Beckham, cu care are patru copii. Dar au reușit sa treaca peste scandaluri și sa iși pastreze relația mai mult de 20 de ani. David și Victoria Beckham au fost in anii ‘90, și sunt și... Read…

- Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o apreciere de 0,19%, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, urca cu 0,18%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor se aprecia cu 0,02%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul…

- Pelicula "Central do Brasil", unul dintre filmele iconice ale Braziliei, va deschide miercuri, de la ora 19,00, la Cinema Elvire Popesco, cea de-a IV-a editie a Festivalului de film si cultura ibero-americana "Pelicula". Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, la festival, gazduit in perioada 11…

- Ziarul Unirea Autostrada A1 Lugoj-Deva, lotul 3: Nicio masura luata de CNAIR pentru a deschide tronsonul “muzeu” dintre localitațile Ilia și Holdea Lotul 3 din Autostrada A1 Lugoj-Deva, intre localitațile hunedorene Ilia și Holdea, menit sa preia tot traficul de tranzit care face legatura cu vestul…

- Un eveniment dedicat Zilei Limbii romane va deschide, sambata, stagiunea de toamna a Casei Artelor "Dinu Lipatti", informeaza organizatorii, potrivit Agerpres. In cadrul evenimentului intitulat "Ziua Limbii romane la Casa Artelor Dinu Lipatti", editia a II-a, publicul va putea participa la expozitii,…