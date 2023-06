Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi va juca la Inter Miami. Fotbalistul argentinian va refuza un contract profitabil in Arabia Saudita si va semna cu echipa americana, dupa despartirea de campioana Frantei, Paris Saint-Germain, informeaza miercuri BBC, potrivit Agerpres.

- Starul argentinian Lionel Messi a declarat pentru presa spaniola ca a decis sa semneze un contract cu gruparea Inter Miami, dupa despartirea de Paris Saint-Germain. "Am decis sa merg la Miami. Inca nu este intelegerea facuta suta la suta, mai sunt cateva detalii de finalizat, dar aceasta este decizia…

- Leo Messi (35 de ani) va juca in sezonul viitor in MLS, la Inter Miami, echipa lui David Beckham. Argentinianul a rupt tacerea in aceasta seara. „Mi-am dorit foarte mult sa revin la Barcelona. Eram foarte incantat de idee, dar, dupa ce am trait in 2021, nu am vrut sa fiu din nou in aceeași situație,…

- Antrenorul lui Inter Miami, Phil Neville, tocmai a fost demis de patronul David Beckham, iar favorit sa-i ia locul este argentinianul Gerardo „Tata” Martino. Totodata, conform cotidianului catalan Sport, fostul mare fotbalist englez i-a facut o oferta concreta lui Leo Messi (35 de ani): 200 de milioane…

- Real Madrid, FC Barcelona, AC Milan, Manchester United, Arsenal și Juventus vor participa la un turneu in SUA, in vara. Rivale in campionatul din Spania, Real Madrid și FC Barcelona vor disputa un meci amical pe 29 iulie, la Dallas, iar partida se anunța a fi una de interes major, scrie sport.ro.

- Tatal lui Lionel Messi, Jorge, a dezmintit marti zvonurile despre plecarea fotbalistului argentinian in Arabia Saudita, informeaza RMC Sport. Intr-un comunicat, Jorge Messi a dezmintit zvonurile despre un eventual acord cu Arabia Saudita. El a adaugat ca o decizie va fi luata dupa incheierea sezonului…

- Barcelona a pierdut fara drept de apel returul cu Real Madrid din Copa del Rey. Dupa 1-0 pe „Bernabeu”, catalanii n-au avut nicio șansa in manșa secunda de pe Camp Nou, pierduta cu 0-4. Pe durata meciului, fanii formației blaugrana l-au chemat inapoi acasa pe marele lor idol, Lionel Messi. In minutul…

- Athletic Bilbao – Barcelona 0-1! Catalanii lui Xavi continua cursa spre titlu, in La Liga. In Serie A, Juventus a obținut o victorie spectaculoasa in fața Sampdoriei, la finalul unui meci cu 6 goluri. In Premier League, Arsenal a facut instrucție cu Fulham, in timp ce Manchester United s-a incurcat…