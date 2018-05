David Beckham și soția lui Victoria s-au numarat printre invitații de seama de la nunta regala 2018, dintre Prințul Harry și Meghan Markle. Celebrul fotbalist a incalcat insa eticheta unui eveniment de o astfel de anvergura. David Beckham a fost filmat in timp ce mesca guma in biserica, la nunta. David Beckham nu s-a sfiit […] The post David Beckham a mestecat guma in biserica, la nunta regala 2018 | VIDEO&FOTO appeared first on Cancan.ro .