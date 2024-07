Stiri pe aceeasi tema

- Robin Le Normand (27 de ani), stoperul lui Real Sociedad, se pregatește de mutarea la o rivala din LaLiga. Dupa Alvaro Morata, transferat de Milan de la Atletico, spaniolul de origine franceza, aflat in vacanța dupa triumful din Germania, i-a anunțat pe basci ca vrea sa joace la Atletico. Deși are clauza…

- Unul dintre presupușii ucigași ai fostului boxer profesionist Besar Nimani a fost prins in Belgia. Dupa cum a anunțat marți poliția din Bielefeld, anchetatorii de la Oficiul de poliție penala de stat din Renania de Nord-Westfalia l-au capturat la Bruxelles, luni dupa-amiaza, la ora 14:00. Cu sprijinul…

- Faptul ca Ucraina importa permanent energie este unul din factorii importanți perturbatori ai pieței, potrivit justificarilor date de ministrul Sebastian Burduja. In ultima perioada, in Romania s-au inregistrat prețuri record la vanzarea de energie, cu 900% mai mari decat in Franța și Germania. Autoritațile…

- Fundașul dreapta titular al campioanei Europei la cluburi, Real Madrid, Dani Carvajal, spune ca programul extrem de incarcat al competițiilor va afecta calitatea fotbalului. Este imposibil pentru jucatori sa isi mentina nivelul tot anul, este imposibil. Cred ca UEFA, la fel ca FIFA si federatiile din…

- Mult a fost, puțin a mai ramas pana la startul turneului final din Germania și, la fel ca echipele participante, și tu trebuie sa te incalzești pentru a fi in forma maxima la marea competiție fotbalistica a verii. Așa ca te provocam la un Maraton care te poate transforma intr-un Campion și, in funcție…

- Campion cu PAOK Salonik, Razvan Lucescu, a comentat pe tema neconvocarii lui Alex Mitrita la nationala Romaniei pentru Euro 2024, turneu final gazduit de Germania in intervalul 14 iunie – 14 iulie. Acesta l-a laudat in prima faza pe „Piticul Atomic“ pentru calitatile sale, considerandu-l „letal“ in…

- Fostul campion national Sorin Pop, antrenor secund la Stiinta Explorari Baia Mare, a incetat din viata la doar 56 de ani, a anuntat Federatia Romana de Volei, duminica, pe pagina sa de Facebook. Sorin Pop a jucat in cariera la Explorari Baia Mare, Dinamo Bucuresti si Elcond Zalau, dar si la VBC Paderborn…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, va efectua, in perioada 15-17 mai, vizite oficiale in Germania si Regatul Tarilor de Jos. The post VIZITE OFICIALE Mircea Geoana, efectueaza vizite oficiale in Germania si Regatul Tarilor de Jos first appeared on Informatia Zilei .