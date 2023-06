Daune uriașe plătite pentru anularea unui cont de Facebook Un barbat din statul american Georgia caruia i-a fost interzis accesul la contul sau de Facebook, unde multe dintre fotografiile sale personale erau stocate online, a dat in judecata compania și a caștigat. Jason Crawford a spus ca Facebook i-a „inchis” contul personal fara „un motiv intemeiat” și apoi a refuzat sa colaboreze cu el in remedierea situației, așa ca i-a dat in judecata, a anunțat FOX 5 Atlanta. „Cred ca este o practica de afaceri incorecta. Este un mod prost de a trata oamenii. Macar spune-mi cu ce am greșit”, a comentat Crawford pentru postul local de TV. Crawford a contactat in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

