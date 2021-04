Daune URIAȘE pentru un profesor din Iași discriminat de angajații unui local din cauza orientării sale sexuale Scandalul a avut loc in anul 2016, cand profesorul a fost dat afara din local din cauza orientarii sale sexuale. Acesta a declarat la momentul respectiv ca mergea in acel local de aproape 8 ani, insa ar fi devenit ținta glumelor chelnerilor dupa ce au aflat ca are alta orientare sexuala. Omul a depus o plangere la Consiliul Național de Combatere a Discriminarii (CNCD), care a amendat localul cu 5000 de lei.In apararea sa, patronul localului a declarat ca profesorul i-ar fi facut avansuri unui ospatar. Profesorul susține insa ca a fost pusa intr-o postura dificila fața de persoanele care l-au insoțit… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

