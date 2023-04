Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg acuza faptul ca foarte puține state membre cheltuie cat trebuie pentru inzestrarea armatei. Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO…

- Romania se afla pe locul al 11-lea in randul țarilor aliate NATO din perspectiva cheltuielilor pentru aparare ca procent din PIB, potrivit Raportului NATO pe 2022 . Este pentru a doua oara din 2017 cand Romania a cheltuit sub 2% din PIB pentru aparare. Și in 2021, Romania a avut 1,88% din PIB alocat…

- Secretarul general al Alianței Atlantice, Jens Stoltenberg, a prezentat cel mai recent raport anual privind situația NATO, iar Romania apare intr-o poziție stanjenitoare in acest document. Raportul prezentat de liderul NATO acum doua zile se refera la situația din anul 2022. Dupa cum se știe, acesta…

- Peste 4 milioane de copii s-au nascut in Uniunea Europeana in fiecare an in ultimele trei decenii, dar aceste cifre arata o tendința de scadere. In 2021 s-au nascut 4,09 milioane de copii, fiind a doua cea mai mica cifra din 1960 pana acum. Cea mai mica cifra a fost inregistrata in 2020, cand s-au nascut…

- Mai multe țari din NATO s-au antrenat in largul coastelor Siciliei, in lupta antisubmarin. La exercițiu au participat nave și submarine din Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, Spania, Turcia, Marea Britanie și SUA.

- Sistemele sanitare din Europa sunt in pragul colapsului, din cauza valului de solicitari din ultima perioada. Ca vorbim de Marea Britanie, Spania sau Franța, situația este cam aceeași: lipsa cronica de personal și un sistem subfinanțat care abia a supraviețuit pandemiei de Covid.