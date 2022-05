Daune de 1,8 milioane euro pentru membrii familiei unei romance ucise pe o trecere de pietoni din Italia Un accident tragic a avut loc in Italia.Este vorba desore o romanca ucisa pe trecerea de pietoni la Verona. In aprilie 2021 a avut loc accidentul: victima,A.V.S., 43 de ani, era mama a trei copii mici. Compania de asigurari a platit acum 1 milion si 800 de mii de euro drept despagubire membrilor familiei. Soferita vinovata a facut un acord judiciar pentru 11 luni inchisoare pentru omor rutiera.Tocmai plecase de la supermarket cu cumparaturile pentru cina: intoarsa de la serviciu, singurul ei gan ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familia unei romance care lucra in Italia ca ingrijitoare solicita angajatorului suma de 1,2 milioane de euro pentru ca femeia s-a infectat anul trecut cu Covid si a murit. Cazul se judeca la Tribunalul Muncii din Ravenna si i-a impartit deja in doua pe italieni.

- Peste 16% dintre tineri au incercat droguri, cel puțin o data. Care este cifra oficiala a consumatorilor ocazionali in Romania Cifrele oficiale ale consumului de droguri in Romania sunt ingrijoratoare: 1,2 milioane de consumatori ocazionali, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea. „Consumul de droguri…

- Administrația Fritz a reușit sa incaseze o noua amenda istorica pentru Colterm. Compania locala de termoficare incasase in 2021 o amenda de 21 de milioane de euro pentru ca administrația Fritz a refuzat sa ii ofere bani sa cumpere certificate verzi. Fosta administrație, condusa de Nicolae Robu, cumpara…

- Softuri de milioane de lei, achitate dar neprimite și nefolosite vreodata sau mașini disparute in mod misterios sunt doar cateva dintre neregulile ce reies din dosarul de insolvența al City Insurance. Pana de curand cea mai mare firma de asigurare din Romania, compania se confrunta in prezent cu solicitarea…

- Compania germana DRAXLMAIER a inceput lucrarile de extindere a fabricii din Timisoara. In noua cladire se vor produce componente electronice si vor fi asamblate sisteme de baterii de inalta tensiune pentru automobile hibrid si electrice.

- Inchisoare cu suspendare pentru șoferița din Alba care a accidentat mortal un copil de 7 ani: Ce daune trebuie sa plateasca familiei Inchisoare cu suspendare pentru șoferița din Alba care a accidentat mortal un copil de 7 ani: Ce daune trebuie sa plateasca familiei O șoferița in varsta de 28 de ani,…

- Daune morale de 1,5 milioane de euro trebuie sa plateasca criminalul fetiței in varsta de 6 ani din Arad. Evenimentul a avut loc in toamna anului trecut, cand tatal vitreg a omorat copilul in apartamentul unde locuiau și apoi i-a dat foc langa un cimitir

- ​Intel a anunțat un plan amplu de investiții in Europa, plan care cuprinde doua mega-fabrici de procesoare in Germania și dublarea capacitații de producție in Irlanda. Compania va investi in cercetare in Franța și Spania și este in negocieri cu Italia, pentru o investiție de aproape 5 miliarde dolari.…