Stiri pe aceeasi tema

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…

- Astazi s-a inregistrat o crestere brusca a incalcarilor de incetare a focului de catre separatistii sustinuti de Rusia in est, anunta armata ucraineana. Circa 60 de incalcari au fost semnalate in ultimele 24 de ore, iar un soldat a fost ranit. Armata spune ca separatistii au deschis focul asupra a peste…

- La randul lor, rebelii din estul Ucrainei au acuzat fortele guvernamentale ca au lansat tiruri de artilerie si mortiere in trei incidente, vineri, a relatat Interfax, citata de Reuters. Unul din cele trei bombardamente semnalate a vizat satul Petrivske din regiunea Donetk, la ora 05:30 locala (03:30…

- Riscurile pentru securitatea europeana sunt inca critice, a transmis joi președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj pe Twitter, care a lansat un apel la unitate și coordonare in UE, in contextul rizei de la granițele Ucrainei, relateaza Agerpres. „Riscurile pentru securitatea europeana sunt inca critice.…

- Principalul reprezentant al separatistilor prorusi din estul Ucrainei, Denis Pusilin, care conduce bastionul rebel din Donetk, cere joi Moscovei sa le livreze armament pentru a face fata fortelor Kievului, in plina criza ruso-occidentala, care ameninta sa agraveze razboiul in Donbas, relateaza AFP.…

- Principalul reprezentant al separatiștilor pro-ruși din estul Ucrainei a cerut, joi, 27 ianuarie, ca Moscova sa le furnizeze acestora arme pentru a face fața forțelor Kievului, in plina criza ruso-occidentala care amenința sa agraveze acest conflict. „Trebuie sa facem fața dronelor Bayraktar”, a declarat…

- Separatistii sustinuti de Rusia, aflati in estul Ucrainei, au primit masiv armament, in ultimele 24 de ore, incalcand acordul de pace de la Minsk din 2015, au anuntat oficiali militari de la Kiev, citati de Bloomberg. In ultimele 24 de ore, militantii inarmati de Rusia au amplasat 275 de vehicule militare…

- ​​Presa din întreaga lume, inclusiv România, vorbește cu îngrijorare despre posibilitatea unei invazii ruse în Ucraina, pe fondul rapoartelor americane privind prezența masiva a armatei Moscovei la frontiera estica a Ucrainei. Sentimentul este de înțeles: perspectiva unui…