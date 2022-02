Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31 ianuarie Secția 7 Poliție Rurala Malini a primit spre punere in aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis in aceeași zi de catre Judecatoria Suceava, fața de un barbat de 40 de ani din comuna Cornu Luncii, condamnat la o pedeapsa de 1 an 10 luni și 20 de zile […] The post…

- Un barbat cu permisul suspendat, s-a rasturnat cu mașina pe un drum din comuna prahoveana Bucov. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, accidentul s-a petrecut pe drumul spre balastiera din comuna. In momentul accidentului, in autoturism de aflau doua persoane, noteaza Agerpres.…

- Se pare ca unii prefera sa mearga la plaja și iarna, dar nu oricum, ci cu mașina. Unde? Chiar pe plaja! Este cazul unui șofer care a intrat cu mașina pe nisip, in Constanța. Barbatul a ieșit cu autoturismul la plimbare pe malul marii și a ramas blocat in nisip. Martorii incidentului i-au sesizat pe…

- Un minor in varsta de 17 ani din orasul Targu Neamt a provocat duminica un accident rutier dupa ce s-a urcat beat la volan. In urma accidentului, proprietarul mașinii, care se afla in dreapta, a fost ranit.

- Un sofer in varsta de 36 de ani a murit, marti seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod si autovehiculul a luat foc, informeaza IPJ Teleorman. “In ziua de 21 decembrie, la ora 21,10, in comuna Salcia, pe o strada din localitate, un barbat de 36 ani, din comuna Salcia, judetul Teleorman,…

- Un barbat din Finlanda, proprietar al unei Tesla Model S, s-a ingrozit cand a aflat ca trebuie sa plateasca 20.000 de euro pentru o noua baterie, așa ca a decis sa iși arunce mașina in aer, folosind 30 de kilograme de dinamita.

- Traficul rutier este blocat la ieșirea din Timișoara, in urma unui grav accident rutier. Un barbat de 50 de ani a murit, alți doi oameni sunt raniți. Din primele informații, șoferul care a decedat a intrat cu mașina pe contrasens si a lovit un alt autoturism, aproape de intrarea in Timisoara, venind…