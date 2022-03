DAU GREU ÎN ROD – Împrimăvărare tarzie în Maramureș. Culturile agricole, afectate Meteorologii anunța ca la aceasta data se inregistreaza o imprimavarare tarzie in Maramureș și Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local in nordul, nord-vestul, vestul, centrul, estul și sudul Munteniei, centrul și sud-vestul Dobrogei, nordul și nord-vestul Olteniei, estul și sud-estul Crișanei, izolat sudul Banatului, ceea ce semnifica, potrivit ANM, ca plantele nu au acumulat resursele termice pozitive necesare reluarii vegetației. Avem și o imprimavarare moderata pe suprafețe agricole extinse din Banat, Crișana și Oltenia, local in sudul, sud-vestul, vestul, centrul, nordul și nord-estul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de frig prin care am trecut saptamana trecuta și nu numai a dat peste cap tot ceea ce inseamna reintrarea in vegetație a culturilor agricole, dar nu numai. Procesul de inmugurire abia acum incepe sa fie vizibil, și abia dupa ce ultimele zile au adus temperaturi ridicate pe timpul zilei, dar sub…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca seceta pedologica va fi moderata, puternica si extrema, in majoritatea regiunilor agricole, in perioada 18 – 24 martie, iar continutul de umiditate in cultura graului de toamna, pe profilul de sol 0-100 cm, va prezenta valori scazute si deosebit…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica evaluarea condițiilor de iernare, fiind analizat indicele termic specific perioadei 1 decembrie 2021-24 februarie 2022. O iarna blanda se inregistreaza in Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, Munteniei și a Olteniei, local nordul, vestul și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut public un document referitor la asprimea iernii – evaluarea condițiilor de iernare. Din acesta aflam ca a fost analizat indicele termic speific perioadei 1 decembrie 2021-17 februarie 2022, respectiv cuantumul temperaturilor minime negative din aer ce…

- E alerta de vreme rea! Vin ninsorile, anunța meteorologii, care au emis mai multe alerte dea viscol, vant și caderi de zapada. Timp de doua zile, Romania se va afla la polul frigului. La munte, vantul va sufla cu peste 100 km la ora Alerta de vreme rea: Cod galben de vant Luni, pana la ora 16.00 se…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vant in toate regiunle din țara , valabile incepand de luni, 17 ianuarie, ora 10.00 pana marți, 18 ianuarie, ora 08.00. Astfel, o avertizare COD GALBEN a fost emisa de meteorologi in intervalul 17 ianuarie,…

- Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, TREI avertizari de vreme rea care vizeaza toata țara. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 10 – 17 ianuarie, ora 16Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului In intervalul menționat, vantul se va intensifica in cea mai mare parte…

- Vantul ar putea crea probleme in Maramureș in urmatoarele, conform anunțului facut de catre autoritați. In aceasta seara, la ora 20.00 intra in vigoare o atenționare meteo de cod galben care va fi valabila pana maine seara, ora 18.00. La noaspte, dar și pe parcursul zilei de maine sunt așteptate intensificari…