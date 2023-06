Stiri pe aceeasi tema

- Google, parte a grupului Alphabet, trebuie sa plateasca despagubiri de 32,5 milioane de dolari pentru incalcarea unor brevete ale companiei Sonos pentru dispozitive audio wireless, a decis un juriu federal din San Francisco, transmite Reuters.Cazul face parte dintr-o disputa extinsa privind proprietates…

- Consumatorii de gaze naturale deserviți de MoldovaGaz sunt mai degraba mulțumiți, decat nemulțumiți de modul in care au fost deserviți la telefon. Totodata, locuitorii blocurilor cu apartamente sunt mai mulțumiți decat cei ai caselor individuale. Cel puțin așa arata rezultatele unui studiu, realizat…

- SA „Moldovagaz” comunica ca, conform situației la 20 aprilie 2023, datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate s-a cifrat la 330,350 milioane lei, inclusiv 95,488 milioane lei consumatorii noncasnici și 234,862 milioane lei consumatorii casnici. Prin urmare, SA „Moldovagaz” roaga…

- SA „Moldovagaz” reamintește consumatorilor finali despre expirarea termenului-limita de achitare a facturii de plata, emisa pentru luna martie 2023, și anume in data de 15 aprilie 2023 pentru consumatori noncasnici, iar la 20 aprilie 2023 consumatori casnici. „Conform situației la 20 aprilie 2023, datoria…

- Vanzarile de produse alimentare si de servicii specifice sarbatorii Pastelui au crescut cu aproape 40% fata de anul trecut, astfel ca romanii au cheltuit aproape dublu la brutarii, macelarii sau la magazinele locale si de cartier, potrivit unui studiu facut de un furnizor de servicii si tehnologie de…

- Moldovagaz avertizeaza consumatorii finali ca a expirat termenul-limita de achitare a facturii de plata, emisa pentru luna februarie 2023. Este vorba de 15 martie 2023 pentru consumatori noncasnici și 20 martie 2023 pentru consumatori casnici. Compania arata intr-un comunicat ca, conform situației de…

- Exista doua probleme care apar in cazurile de insolvența in asigurari, precum cel al companiei Euroins , anunțat azi de ASF. Prima se refera la despagubirea celor care suporta accidente și a doua la sursa, depozitul, de unde vin acești bani. In privința sursei banilor, ea este Fondul de Garantare a…

- ANRE a anuntat, joi, ce reguli noi au fost instituite in cazul celor care intarzie plata facturilor. Agentia Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a prezentat noile reglementari privind contractul-cadru de furnizare a energiei electrice in regim de serviciu universal aplicabil tuturor…