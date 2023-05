Stiri pe aceeasi tema

- Prima vara fara gheața in Arctica este așteptata in 2050, deși anterior se preconiza ca acest lucru se va intimpla in 2035. Acest eveniment a putut fi aminat cu 15 ani datorita masurilor luate in cadrul Protocolului de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon. Cercetatorii de la Universitatea…

- O echipa de oameni de știința a descoperit ca algele de sub gheața arctica conțin de 10 ori mai mult plastic decit toata apa din jur. Plasticul intr-o concentrație atit de mare este periculos și poate provoca daune semnificative numeroaselor creaturi care se hranesc cu algele aflate mai aproape de suprafața…

- Alga Melosira arctica, care creste sub gheata arctica, contine de zece ori mai multe microparticule de plastic in comparatie cu apa din jur, conform unui studiu condus de Institutul Alfred Wegener, Centrul Helmholtz pentru Cercetari Polare si Marine (AWI) si publicat vineri, transmite agentia Xinhua.…

- Alga Melosira arctica, care creste sub gheata arctica, contine de zece ori mai multe microparticule de plastic in comparatie cu apa din jur, conform unui studiu condus de Institutul Alfred Wegener, Centrul Helmholtz pentru Cercetari Polare si Marine (AWI) si publicat vineri, transmite agentia Xinhua."Am…

- O furtuna mortala de gheața lovește in estul Canadei și produce victime și pagube materiale insemnate. Cel puțin doua persoane au murit și mai mult de un milion au ramas fara curent joi (6 aprilie), dupa ce o furtuna de gheața a lovit cele doua provincii, cele mai populate din Canada, inainte de un…

- Doua persoane au murit si aproape un milion erau in continuare private de curent electric joi seara, dupa ce o furtuna de gheata a paralizat estul Canadei, provocand pagube materiale pe scara larga, in special in Montreal.

- Doua persoane au murit si aproape un milion erau in continuare private de curent electric joi seara, dupa ce o furtuna de gheata a paralizat estul Canadei, provocand pagube materiale pe scara larga, in special in Montreal.

- O echipa de cercetatori va incepe marti sa foreze in stratul de gheata din arhipelagul arctic Svalbard, intr-o cursa contra cronometru pentru colectarea de date acumulate timp de mai multe secole referitoare la clima si mediu, inainte ca acestea sa dispara sub efectul incalzirii globale, a anuntat luni…