- Activitatea Arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, este criticata de la cel mai inalt nivel al Bisericii Ortodoxe Romane, dupa cum reiese dintr-o scrisoare transmisa de Patriarhie prelatului și obținuta de G4Media. Documentul este un raspuns la cererea lui Teodosie ca Arhiepiscopia Tomisului sa devina…

- Potrivit raspunsului oficial consultat de G4Media, decizia oficiala i-a fost trimisa lui IPS Teodosie de cancelaria Sfantului Sinod, ”din incredințarea” Patriarhului Daniel, și reprezinta un rechizitoriu dur fața de comportamentul Arhiepiscopului de Tomis. Potrivit documentului, IPS Teodosie este acuzat…

- IPS Teodosie nu va ajunge mitropolit al Tomisului. Arhiepiscopia Tomisului a transmis in luna februarie 2021 o adresa catre Sfantul Sinod al BOR prin care solicita „reactivarea și repunerea in drept a Mitropoliei Tomisului”. In adresa, IPS Teodosie arata faptul ca la Tomis ar fi activat cea…

- Noul arhiepiscop al Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a devenit repede cunoscut nu doar in eparhia pe care o pastorește, ci și in randul credincioșilor din restul regiunilor din Romania. Ierarhul de la Suceava a facut schimbari majore in cadrul arhiepiscopiei și a devenit, in scurt timp, cel mai…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis ca ritualul botezului ramane neschimbat. Potrivit BOR, inainte de botez, preotul trebuie sa aiba intalniri cu parinții și nașii copilului, care sa-l informeze despre starea copilului, dupa consultarea cu medicul pediatru. Jurnalistul Radu Tudor,…

- IPS Teodosie va face astazi, de la ora 10.30, o scurta declaratie de presa pe tema Mitropoliei Tomisului.Reamintim ca, ieri, 25 februarie, in Palatul Patriarhiei din Bucuresti, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s a desfasurat sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe…

