Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Protecție și Paza (SPP) este la ora actuala intr-o situație extrem de delicata din cauza managementului dezastruos și dictatorial al directorului Lucian Pahonțu. In prezent, SSP se confrunta cu o criza financiara fara precedent, ceea ce l-a determinat pe „eternul” director Lucian Pahonțu…

- Padurile cele mai expuse riscului de disparitie din cauza secetei se afla in bazinul mediteranean, in sudul Australiei, in nord-vestul Amazonului si in Statele Unite, arata datele unui studiu condus de Centrul de Cercetare Ecologica si Aplicatii Forestiere (CREAF), la care participa Universitatea Autonoma…

- Imigratia ilegala are nevoie de un "raspuns european", a declarat duminica presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe Lampedusa, unde s-a intalnit cu sefa guvernului italian, Giorgia Meloni, care a afirmat la randul sau ca "viitorul Europei se joaca"

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca Legea responsabilitatii fiscal-bugetare este incalcata de 21 de zile, deoarece Guvernul nu a publicat raportul semestrial cu privire la situatia economica si bugetara. Acesta sustine ca guvernantilor le este „frica” sa publice „cifrele dezastrului”. Catalin…

- Avutia globala a gospodariilor a scazut anul trecut, pentru prima data dupa criza financiara din 2008, pe masura ce inflatia si aprecierea dolarului american a dus la diminuarea partrimoniului privat cu 11.300 miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.

- In timp ce Atena se pregateste pentru temperaturi aproape record in aceasta saptamana, o catastrofa ecologica pe termen lung ameninta leaganul civilizatiei occidentale: desertificarea.

- Romania ramane la coada topului european privind educatia financiara. Un raport UE arata discrepanta semnificativa dintre tarile europene, potrivit publicației Ziarul Financiar.Romania ramane in continuare la coada clasamentului tarilor din Uniunea Europeana (UE) privind educatia financiara, cu doar…