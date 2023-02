Stiri pe aceeasi tema

- Deputații Partidul Socialiștilor din Republica Moldova au susținut un briefing de presa, in cadrul caruia au menționat ca situația critica, legata de aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor capitalei, risca sa se extinda in toata țara. Totodata, ultimii au propus sa fie efectuat un audit al intreprinderii…

- Apa Canal Chișinau va achita doar factura la energie electrica, nu și datoria acumulata de 68,8 milioane de lei, a declarat viceprimarul Capitalei, responsabila de domeniul locativ-comunal și de Apa Canal Chișinau, Irina Gutnic. De asemenea, aceasta a mai spus ca in scopul reconectarii la energia electrica…

- Cand institutiile strategice se cearta, cetatenii se roaga sa aiba apa in robinete. Premoer Energy, care asteapta o datorie de aproape 70 de milioane de lei de la "Apa Canal Chisinau" a transmis ca nu se face responsabila de deconectarile de apa din oras.

- Primarul Capitalei, Ion Ceban, este nemulțumit de propunerea foștilor colegi socialiști. Acest lucru se intampla dupa ce fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinau a propus aprobarea unui proiect cu privire la alocarea mijloacelor banești din bugetul municipal pentru stingerea datoriei SA Apa-Canal…

- Situatia intreprinderii "Apa Canal Chisinau" se complica de la o zi la alta. Daca Guvernul nu va interveni sa lichideze datoria de milioane catre "Premier Energy", autoritatile municipale sustin ca locuitorii Capitalei vor ramane fara apa si servicii de

- Riscul ca orașul sa ramana fara apa este foarte mare in continuare. O spune edilul Capitalei, Ion Ceban, in contextul in care Premier Energy a deconectat de la lumina unele obiective ale intreprinderii Apa Canal Chișinau, care a acumulat datorii de milioane de lei.

