- Alex de la Caracal a facut declarații exclusive desprea starea de sanatate a lui Florin Salam. „Regele Manelelor” este internat in spital, iar artistul a postat recent o fotografie cu el de acolo. Iata cum se simte celebrul cantareț de manele, dar și ce marturisiri a facut Alex de la Caracal despre…

- Arnold Schwarzenegger a recunoscut, intr-o postare pe rețelele de socializare, ca sufera de o boala incurabila inca din copilarie. Este vorba despre dislexie, o tulburare in care este dificil sa citești și sa scrii. „Tocmai am terminat de inregistrat audiobook-ul Be Useful. Apare pe 10 octombrie. Aș…

- Florin Salam a ajuns, din nou, pe mana medicilor. Da data aceasta, indragitul cantareț de manele a fost nevoit sa plece in strainatate pentru a se trata. Problemele de sanatate l-au detreminat pe artist sa-și anuleze mai multe evenimente care urmau sa aiba loc in perioada urmatoare. Florin Salam, pe…

- Orașul sloven Menges, aflat la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Austria, a fost, la sfarșitul saptamanii trecute, lovit de ploi torențiale. Apa era pana la brau in intreaga localitate, iar cladirea unei gradinițe a fost inconjurata de ape și inundata brusc. 22 de copii au trebuit evacuați de…

- Vlad Iacob (35 de ani), administratorul special de la Dinamo, a transmis ca alb-roșiii au datorii stringente de aproximativ doua milioane de euro, bani care trebuie achitați „in urmatoarele cateva saptamani”. Dinamo a scapat de o mare bataie de cap, a facut plați de 500.000 de euro pentru a ridica interdicția…

- Devenit unul dintre cei mai apreciați lautari, dupa ce, ani la rand, a evoluat in umbra lui Florin Salam, Leo de la Kuweit ar fi ajuns sa aiba necazuri cu unii dintre cei mai respectați lideri interlopi din țara. Aceștia ar fi intervenit dupa ce manelistul nu ar fi fost corect cu persoane care il angajasera…

- Politia australiana a arestat trei barbati in legatura cu o incercare de a introduce in tara peste 800 de kilograme de cocaina, ascunsa intr-un transport cargo, au anuntat autoritatile locale, potrivit DPA, informeaza Agerpres.Drogurile erau ambalate in pachete cu greutatea de aproximativ 1 kg, iar…

- Rapid a invins-o pe FCSB, scor 5-1, in ultima etapa a play-off-ului Superligii. Victoria a fost umbrita de secvențele de dupa meci, cand jucatorii și galeria au injurat rivalii bucureșteni. Rapidul a egalat cea mai clara victorie din istoria derby-ului jucate in campionat contra rivalei FCSB. Cei…