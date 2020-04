Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele doua luni cu peste 4,7 mld. euro, la 110,621 mld. euro Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,74 miliarde euro in primele doua luni, la 110,621 miliarde euro, de la 105,873 miliarde euro la 31 decembrie 2019, potrivit Bancii Nationale…

- "In perioada ianuarie - februarie 2020, datoria externa totala a crescut cu 4,748 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 77,997 miliarde euro la 29 februarie 2020 (70,5% din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,9% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe…

- Debutul crizei a prins Romania cu o datorie externa de peste 100 miliarde euro, din care 40% era datorie a statului, cu investitii straine in scadere puternica si cu un deficit major al balantei de cont curent, arata datele publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Ministerul sanatații a anunțat, potrivit Reuters, ca numarul total de cazuri de imbolnaviri a ajuns miercuri la 102.136 de la 94.417 . De asemenea, numarul deceselor cauzate de coronavirus a urcat la 9.053 de la 8.189. Astfel, in doar 24 de ore au fost inregistrate 864 de decese. Citeste…

- Marina Sanchez, o asistenta romanca stabilita in Barcelona, a scris pe Facebook un mesaj emotionant in plina criza de coronavirus. "Va rog, stati in casa! Nu este gluma. Si eu am familie ca toti ceilalti si nu pot ajunge la ei. Datoria ma cheama.Multe "romance" lucram in spitale…

- Investitiile straine directe au scazut cu 9,6% in prima luna a acestui an, la 451 milioane euro, comparativ cu 499 milioane euro in luna ianuarie 2019, noteaza Agerpres citand datele furnizate de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului…

- "Dupa cum se stie, in Romania, salariul minim se situeaza mult sub media salariilor statelor membre. Daca ne uitam la datele Eurostat, la 1 iulie 2019, salariile minime lunare variau considerabil intre statele membre, de la 286 euro in Bulgaria la 2.071 euro in Luxemburg, media europeana fiind de…

- Investitiile in infrastructura rutiera nu sunt pe primul loc in intentiile fondului privat de pensii BCR Pensii, deoarece Romania nu are povesti de succes in ceea ce priveste parteneriatele public-private, astfel incat compania e circumspecta fata de investitiile in acest domeniu, a declarat miercuri…