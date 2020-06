Stiri pe aceeasi tema

- Datoria totala a Statelor Unite a crescut la 55.900 de miliarde de dolari in primele trei luni ale acestui an, dupa ce guvernul si corporatiile s-au imprumutat masiv din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit datelor publicate de Rezerva Federala a Statelor Unite, citate de CNBC.In primele trei luni…

- Cea mai mare economie a lumii imprumuta suma record de 3.000 mld. dolari, pentru a supraviețui coronavirusului. SUA ar putea avea cel mai mare deficit din istorie in acest an Trezoreria SUA va imprumuta in cursul acestui trimestru suma record de aproape 3.000 de miliarde de dolari pentru a finanta masurilor…

- Elon Musk, directorul general Tesla, a scris pe Twitter ca acțiunile companiei sunt mult prea scumpe. Piața a reacționat imediat, iar acțiunile Tesla au scazut cu 9% intr-o singura zi, generand o pierdere de 14 miliarde de dolari.Actiunile producatorului de automobile electrice Tesla au scazut vineri…

- Valoarea pierderilor raportate de companiile globale din cauza fraudelor cibernetice se ridica la 42 miliarde dolari, in ultimii doi ani, iar unul din cinci respondenti au mentionat ca fraudele efectuate de furnizori au avut impactul cel mai mare, potrivit studiului bianual PwC "Global Economic Crime…

- In aceasta saptamana, Netflix (simbol bursier – NFLX) a depasit ca valoare de piata Disney, dupa recordul atins de pretul actiunilor sale de miercuri, care inregistrau o crestere de 3,2%, pana la 426,75 dolari per actiune.Astfel, valoarea de piata a companiei Netflix a ajuns la 187,3 miliarde…

- Rezerva Federala (Fed) americana a anuntat joi un plan larg, de 2.300 de miliarde de dolari, pentru a sprijini guvernele locale si intreprinderile mici si mijlocii, cel mai recent dintr-o serie de programe menite sa sustina economia SUA in timpul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.Citește…

- Fed nu a reușit sa calmeze piețele. Tranzacțiile de pe Wall Street, suspendate din nou la deschidere, din cauza caderilor masive Indicele bursier S&P 500 a inregistrat luni, la debutul tranzactiilor, o cadere de peste 8%, ceea ce a antrenat automat o suspendare pentru 15 minute a tranzactiilor pe…

- Cresterea numarului de cazuri de contaminare cu coronavirus la nivel mondial precum si masurile drastice de izolare impuse la nivel mondial ii ingrijoreaza pe investitori, care se tem de o posibila recesiune economica mondiala. Indicele bursier S&P 500 a inregistrat luni, la debutul tranzactiilor, o…