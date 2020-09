Stiri pe aceeasi tema

- Datoria totala a statului roman crește anul acesta la 5.027 de euro in numele fiecarui roman, fața de 4.023 de euro anul trecut și 2.933 de euro in anul 2014. Cu imprumuturile pe care Comisia Europeana estimeaza ca statul le va lua in 2021, datoria ce revine fiecarui roman va ajunge la 6.341 de euro.…

- Vicepreședintele PNL Virgil Guran a fost etichetat, vineri, in ediția emisiunii Obiectiv, de la Antena 3, drept „odios” și „figura stalinista profunda”. Liderul liberal a fost intrebat de moderatori despre starea actuala din Romania in pandemie, acesta incercand sa explice din punctul sau de vedere…

- O relaxare a masurilor de securitate, reluarea calatoriilor chiar și in afara spațiului Schengen și inceperea sezonului estival. Revenirea ofensivei Covid-19 poate fi atribuita mai multor elemente, in timp ce virologii continua sa se imparta intre cei care considera virusul mai puțin agresiv și cei…

- Fostul ministru Miron Mitrea considera ca, in acest moment, avem o situație ciudata in Romania: oamenii nu mai vor sa accepte masurile de siguranța, iar in interiorul partidelor politice fiecare iși speculeaza propriul interes electoral. “In martie cand s-au introdus masurile de restrictie s-au golit…

- Cu Ludovic Orban premier si Florin Citu ministru de Finante, datoria guvernamentala a atins cel mai ridicat nivel de dupa 1989. Dezvaluirea a fost facuta de reputatul profesor universitar Cristian Socol, scrie luba.ro. Astfel, Socol arata ca datoria guvernamentala in Produsul Intern Brut a ajuns la…

- Respectarea normelor statului de drept si combaterea coruptiei vor fi conditii pentru alocarea fondurilor europene, inclusiv a celor pentru relansare, afirma Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene, agentia Reuters notand ca avertismentul este adresat mai multor tari UE, inclusiv Romaniei.știre…

- Singura majorare a pensiilor care poate fi operata de Guvern in acest an este de 10%, iar o crestere cu 40% ar insemna un dezastru pentru Romania in aceasta perioada de criza economica globala, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Realitatea Plus, transmite Agerpres.ro. „Intelegem…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, respinge vehement, cu indignare, ideea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, ridicata de Eugen Teodorovici, in cazul in care va refuza desemnarea unui premier din partea majoritații parlamentare, in urma adoptarii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban II.…