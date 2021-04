Datoria publică în contextul crizelor Studiile de specialitate au aratat ca datoria publica guvernamentala a crescut, in medie, cu aproximativ 86- in decurs de trei ani dupa principalele crize financiare din secolul XX, iar in cazul crizei financiare globale din 2007, datoria publica a economiilor puternic afectate a crescut in perioada 2007-2009 cu 75-1. In perioada 2008-2010 datoria publica a Romaniei a crescut cu 148-, de la 11,9- in 2007 la 29,6- din PIB in 2010. Gestionarea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

