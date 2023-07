​Datoria publică iar a depășit 50% din PIB Datoria publica a Romaniei a ajuns la 50,1% din PIB in luna mai, conform datelor Ministerului Finanțelor. S-a mai intamplat și asta in cursul anului trecut. Atunci cand a revenit sub pragul de 50% a fost doar pentru ca PIB-ul la care se raporteaza a urcat mai mult. Este vorba de PIB-ul nominal care e mare ca urmare a inflației. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

