Datoria publică externă a Moldovei scade La final de mai 2024, datoria publica externa a Moldovei a totalizat 3 miliarde 552,51 milioane de dolari, fiind in scadere cu 143,7 milioane de dolari sau 3,9% de la inceputul anului. Dupa cum reiese din datele Ministerului Finanțelor, aceasta se datoreaza faptului ca in perioada ianuarie-mai 2024 Moldova a cheltuit pentru rambursarea datoriei externe aproape de doua ori mai mulți bani decit a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

