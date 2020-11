Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile introduc noi restricții mai dure pentru a limita raspandirea noului coronavirus, in condițiile in care Romania se apropie de 10.000 de cazuri de coronavirus. Astfel, masca de protecție va fi obligatorie in toata țara, in localitațile/ județele unde valoarea ratei de incidența a cazurilor…

- Leader of the Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu said on Wednesday that President Klaus Iohannis has come to "pledge his personal credibility" in order to save a "corrupt", "out of grip" government, instead of doing so for Romania as an entirety, according to AGERPRES."We, the PSD,…

- Sunt necesare masuri excepționale pentru ieșirea din aceasta criza fara precedent. Statele au ajuns in situația de a avea datorii publice nemaintalnite dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Potrivit FMI, cheltuielile guvernamentale semnificative pentru combaterea pandemiei de coronavirus vor impinge…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca, in medie, datoria publica a tarilor membre UE creste cu 20 puncte procentuale in 2020, in timp ce in Romania datoria publica creste cu doar 7 puncte procentuale. Acesta afirma ca Romania a plecat „cu un handicap major” in lupta cu pandemia care…

- Deciziile luate de autoritati in privinta inchiderii salilor de slot machines nu vor avea niciun efect epidemiologic, dar aduc prejudicii majore bugetului de stat si economiei, avertizeaza Asociatia Organizatorilor de Sloturi din Romania - ROMSLOT, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, luni seara, ca pentru cetatenii care vin din tari cu indice mai ridicat de infectare cu noul coronavirus decat al tarii noastre se impun o serie de reguli. Astfel, cei care stau trei zile trebuie sa prezinte la intrarea in tara un test negativ efectuat in…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) indeamna autoritațile sa faca rapid stocuri de medicamente pentru a trece cu bine peste sezonul rece. Conform PRIMER, Romania trebuie sa-si faca urgent stocuri de rezerva de medicamente pentru a trece cu bine peste sezonul rece in care se…

- ​Statele membre UE, inclusiv România, vor beneficia de împrumuturi în valoare totala de pâna la 100 de miliarde de euro, în condiții avantajoase, prin instrumentul SURE, pentru plata șomajului tehnic al angajaților și PFA-urilor, precum și alte scheme de sprijin al job-urilor…