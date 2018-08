Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a discutat cu comisarul C. Cretu Întrevederea premierului Viorica Dancila cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu. Foto: gov.ro. Prim-ministrul României, Viorica Dancila, a avut marti, în contextul…

- Romania este prima tara europeana care a exportat gaze, acum 60 de ani, iar acum raspunderea depaseste cadrul national si regional, intrucat Romania este esentiala pentru securitatea energetica a intregii Europe, a declarat, luni, Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene. Sefcovic, care are…

- Au trecut deja ani de cand se tot vorbește de promovarea produselor romanești in magazinele autohtone, dar și peste granițele țarii. Iar de ceva timp, teoretic, exista și o lege care ar trebui sa promoveze produsele romanești in marile lanțuri de hipermarketuri. Spunem „teoretic“ deoarece este aproape…

- Deficitul bugetar se mareste pe fondul reducerii taxelor, combinata cu cresterea cheltuielilor publice - este avertismentul transmis miercuri Romaniei de catre Comisia Europeana, prin intermediul Isabelei Grilo, seful Directiei Generale de Afaceri Economice si Financiare a Comisiei Europene, scrie…

- Deficitul bugetar se mareste pe fondul reducerii taxelor, combinata cu cresterea cheltuielilor publice - este avertismentul transmis miercuri Romaniei de catre Comisia Europeana, prin intermediul Isabelei Grilo, seful Directiei Generale de Afaceri Economice si Financiare a Comisiei Europene.

- Taxarea inversa - un mecanism prin care TVA este colectata numai la capatul lantului de comert, de la consumatorul final - a fost sustinuta de toti ministrii Finantelor din Romania. Vineri, la Bruxelles, in cadrul ECOFIN, si ministrul Eugen Teodorovici a pledat pentru introducerea acestui mecanism.…

- Comisia Europeana indeamna Romania sa adopte masuri pentru corectarea deficitului bugetar si atrage atentia ca evolutiile politice din ultimul an genereaza dubii privind ireversibilitatea progreselor in reformarea sistemului judiciar si in combaterea coruptiei la nivel inalt, anunta Mediafax. „Astazi,…

- Administratiile locale din Romania inscrise in cadrul programului WiFi4EU pot depune, incepand din 15 mai, cereri pentru a obtine finantare din partea Uniunii Europene (UE) in vederea instalarii unor puncte de acces public si gratuit la internet fara fir, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru…