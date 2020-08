Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Marii Britanii a ajuns la 227,6 de miliarde de lire sterline la sfarșitul lunii iulie, din cauza cheltuielilor publice efectuate de autoritațile de la Londra pentru a gestiona criza gener...

- Datoria publica a Marii Britanii a depasit, pentru prima data, pragul de 2.000 de miliarde de lire sterline (2.650 de miliarde de dolari) la finele lunii iulie, pe masura ce guvernul de la Londra a majorat cheltuielile publice pentru a face fata pandemiei de coronavirus, iar veniturile

- Datoria publica a Marii Britanii a depasit, pentru prima data, pragul de 2.000 de miliarde de lire sterline (2.650 de miliarde de dolari) la finele lunii iulie, pe masura ce guvernul de la Londra a majorat cheltuielile publice pentru a face fata pandemiei de coronavirus, iar veniturile din taxe s-au…

- Premiera negativa in istoria Marii Britanii. Datoria publica a celei de-a doua economii a Europei a depașit doua trilioane de lire sterline, mai mult ca PIB-ul țarii Datoria publica a Marii Britanii a depasit, pentru prima data, pragul de 2.000 de miliarde de lire sterline la finele lunii iulie, pe…

- Din datoria totala in valoare de 430,8 miliarde titlurile de stat reprezinta 370 miliarde lei, iar imprumuturile 53,4 miliarde lei. Cea mai mare parte a datoriei statului este in lei (210 mld.lei), in timp ce segmentul in euro, exprimat in lei, reprezinta 189 mld.lei. Citeste si: Consiliul…

- ​Datoria publica a ajuns la 40,2% din PIB, în iunie, dupa ce în luna mai se afla ușor sub, la 39,9%, reiese din datele Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Pâna la primul prag din legea responsabilitații fiscal-bugetare, de 45%, mai este puțin, iar Consiliul fiscal crede ca va fi…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel a propus vineri sa se infiinteze un fond de rezerva - in valoare de cnci miliarde de euro - in vederea infruntarii ”consecintelor neprevazute” ale Brexitului, relateaza Reuters, anunța news.ro.Negocierile cu Londra privind viitoarea relatie…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii de peste sapte decenii, sarbatoreste miercuri implinirea varstei de 99 de ani, cu mai putina fanfara decat de obicei, relateaza miercuri Reuters. Philip, ducele de Edinburgh, isi va petrece ziua de nastere in mod privat la…