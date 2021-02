Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Italiei a ajuns la 2.569 de miliarde de euro in 2020, cu 6,6% mai mare fața de anul anterior, in creștere cu 159,4 miliarde de euro, arata datele Bancii Centrale. Este cel...

- Vanzarile Amazon.com Inc au depasit pentru prima 100 miliarde de dolari, in trimestrul patru din 2020, dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) a dus la cresterea cererii pentru serviciile celui mai mare retailer online global, transmit Xinhua si Reuters poitrivit Agerpres. Vanzarile nete ale Amazon…

- Italia se confrunta cu cea mai grava recesiune economica din perioada postbelica. Moody's avertizeaza cu retrogradarea, daca Roma nu folosește eficient resursele de la UE Agentia de evaluare Moody's a avertizat ca incapacitatea Italiei de a profita de resursele puse la dispozitia sa de UE, pentru…

- Datoria publica a Italiei ar putea urca in acest an la un nou record postbelic, depasind nivelul stabilit in septembrie ca tinta pentru 2021, a declarat, sambata, o sursa guvernamentala, citata de Reuters. Noua estimare reflecta impactul unui pachet de stimulare in valoare de 32 de miliarde de euro…

- Reuters: Datoria publica a Italiei ar putea urca in acest an la un nou record postbelic, de 158,5% din PIB Datoria publica a Italiei ar putea urca in acest an la un nou record postbelic, de 158,5% din PIB, depasind nivelul de 155,6% din PIB, stabilit in septembrie ca tinta pentru 2021, a declarat, sambata,…

- Noua estimare reflecta impactul unui pachet de stimulare in valoare de 32 de miliarde de euro (39 de miliarde de dolari) anuntat saptamana aceasta, care va duce deficitul bugetar din 2021 la 8,8% din productia nationala, in crestere fata de nivelul de 7% vizat anterior. Cheltuielile suplimentare vor…

- BNR: Deficitul de cont curent a scazut cu 3,71%, la 10 luni, pana la 8,778 mld. euro. Datoria externa totala a crescut cu peste 9 mld. euro Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 8,778 miliarde de euro, in primele 10 luni din 2020, in scadere cu 3,71% comparativ cu cel din perioada…

- Economistul Cristian Socol, consultat de PSD pentru programele de guvernare din actuala și fosta campanie electorala pentru alegerile parlamentare, a apreciat, joi, pe contul sau de Facebook, ca datoria guvernamentala din ultimul an va egala datoria cumulata in primii 22 de ani dupa Revoluție.…