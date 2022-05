Datoria publica a Romaniei a depașit pentru prima oara in istoria recenta 50% din PIB, 50,2% in ianuarie și 50,6% in februarie. Astfel, autoritațile sunt obligate sa conceapa un plan de redresare fiscala, așa cum precizeaza Legea responsabilitații fiscal-bugetare. Țara noastra are printre obiective adoptarea euro, iar acordul de la Maastricht are printre condițiile macroeconomice ce trebuie indeplinite de țarile candidate și o datorie publica de maximum 60% din PIB. Chiar daca datoria este sub nivelul de 60%, problema este ca aceasta crește permanent și ca ea trebuie rambursata la un moment dat…