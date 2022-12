Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Finanțelor a aprobat in acest an un ajutor de stat in valoare de 2,8 miliarde de lei pentru 65 de proiecte de investiții. Valoarea totala a proiectelor este de aproximativ 8 miliarde de lei și vor genera peste 9500 de noi locuri de munca, anunța ministerul.

Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, aproximativ 1,37 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 1,192 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Datoria externa totala a Romaniei a crescut la finalul lunii octombrie cu 2,885 miliarde euro, la 139,47 miliarde euro, de la 136,58 miliarde euro la finalul lui decembrie 2021, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), informeaza News.ro.

atoria administratiei publice (datoria guvernamentala) s-a cifrat, in septembrie, la 646,073 miliarde lei, fata de 628,289 miliarde de lei in august si 577,521 miliarde de lei la finalul anului trecut, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Finantelor.

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul rectificarii bugetare, pornind de la venituri diminuate cu 1,94 miliarde de lei și cheltuieli majorate cu 1,916 miliarde de lei.

Ministerul Finanțelor propune la a doua rectificare bugetara suplimentarea bugetului de stat și a bugetului asigurarilor sociale de stat cu suma de 1,63 miliarde lei, deși solicitarile instituțiilor au insumat 8,13 miliarde lei, conform documentelor consultate de ȘTIRIPESURSE.RO.

Datoria externa totala a Romaniei, publica si privata, a crescut in perioada ianuarie-septembrie 2022 cu 4,82 miliarde de euro, la 141,4 miliarde euro, din care datoria administratiei publice s-a ridicat la 55,2 mld. euro, in scadere cu 3,5 mld. euro fata de nivelul atins la 31 decembrie 2021.