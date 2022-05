Stiri pe aceeasi tema

- Datoria guvernamentala a urcat la aproape 597 miliarde lei, la finele lunii februarie si a trecut de jumatate din PIB. Care sunt consecințele? Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, in februarie 2022, la 596,9 miliarde de lei, cu peste 5 miliarde de lei in plus fata de ianuarie,…

- Ministerul Finantelor informeaza ca datoria administratiei publice se ridica, in februarie 2022, la 596,9 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 591,55 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de instituție. Raportat la PIB, datoria guvernamentala a fost de…

- ”La 31 martie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 40,143 miliarde euro, fata de 41,877 miliarde euro la 28 februarie 2022. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 2,915 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…

- Rezervele valutare aflate la Banca Nationala a Romaniei au scazut in martie cu 1,7 miliarde de euro, ajungand acum la 40,14 miliarde de euro, au transmis vineri oficalii BNR. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,6 tone, adica 5,77 miliarde de euro, conform HotNews. In cursul lunii au avut loc urmatoarele…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, in decembrie 2021, la 576,562 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 557,886 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Raportat la PIB, datoria…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii februarie 2022, la nivelul de 41,877 miliarde euro, in scadere cu 2,85% fata de cele 43,106 miliarde euro inregistrate in luna precedenta, informeaza BNR, transmite AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 3,228 miliarde…