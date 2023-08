Stiri pe aceeasi tema

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in mai 2023, la 731,28 miliarde lei, fata de 712,12 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor și preluate de Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a crescut la 50,1%, de la…

- Datoria guvernamentala a depașit 50% din PIB. Ce se intampla dupa acest prag critic Datoria guvernamentala a depașit 50% din PIB. Ce se intampla dupa acest prag critic Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut,in luna mai 2023 la 731,2 miliarde lei, fata de 712,1 miliarde de…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in mai 2023, la 731,28 miliarde lei, fata de 712,12 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.

- Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a crescut la 50,1%, de la 48,7% in aprilie 2023.In a cincea luna a acestui an, datoria pe termen mediu si lung s-a majorat la 697,84 miliarde de lei, de la 679,87 miliarde de lei in aprilie 2023, iar cea pe termen scurt a crescut la 33,44 miliarde lei, de la…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in mai 2023, la 731,28 miliarde lei, fata de 712,12 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit in scadere la 5,465 miliarde de euro, in perioada ianuarie - aprilie 2023, comparativ cu 7,719 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, informeaza marti Banca Nationala a Romaniei.

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,082 miliarde de euro, la 31 mai 2023, in scadere cu 0,49%, fata de 53.341 miliarde de euro la 30 aprilie 2023, a anuntat vineri BNR, informeaza AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 1,801 miliarde euro, reprezentand…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,082 miliarde de euro, la 31 mai 2023, in scadere cu 0,49%, fata de 53.341 miliarde de euro la 30 aprilie 2023. In cursul lunii au avut loc intrari de 1,801 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…