Datoria guvernamentala a Romaniei a crescut la 44,4% din PIB in 2020, de la 35,3%, in 2019. Țara din UE in care datoria a ajuns la 200% din PIB Datoria guvernamentala totaliza, la finele lunii noiembrie a anului trecut, 463,963 miliarde de lei, respectiv 44,4% din PIB, fata de 373,6 miliarde lei (35,3% din PIB) la sfarsitul lui 2019, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor. Din aceasta, suma de 16,42 miliarde de lei reprezenta datoria pe termen scurt, iar restul indica datoria pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 398,692 miliarde de…