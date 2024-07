Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2024 comparativ cu luna iunie 2023 a fost de 4,9%, anunta Institutul National de Statistica (INS), fiind cea de-a cincea scadere consecutiva a acestui indicator. ”Indicele preturilor de consum in luna iunie 2024 comparativ cu luna mai 2024 a fost 100,24%. Rata inflatiei…

- Miliardarul Warren Buffett, președintele fondului Berkshire Hathaway și unul dintre cei mai cunoscuți investitori din lume, a anunțat ca și-a schimbat testamentul și a dat detalii despre modul in care averea sa de aproape 130 de miliarde de dolari va fi imparțita dupa moartea sa. Buffett, in varsta…

- Deficitul bugetar al Romaniei, unul dintre cei mai limpezi indicatori pentru economia unei țari, a crescut galopant in primele cinci luni ale acestui an. Diferența dintre ceea ce incaseaza statul și cheltuielile bugetare continua sa se adanceasca, iar „gaura” nu poate fi acoperita altfel decat prin…

- Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele patru luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 57,29 miliarde de lei, fata de 35,88 miliarde de lei sau 2,06% din PIB dupa primele trei luni, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor. In primele patru…

- Produsul Intern Brut a crescut cu 0,5% in primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, iar fata de T1 2023 avansul PIB a fost de 0,1%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Un material publicat de Bloomberg arata ca rezultatele slabe ale Romaniei…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% in martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,07%, cele nealimentare cu 7,17%, iar serviciile cu 10,05%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). ”Indicele preturilor…

- Demnitarii care nu reprezinta țara in litigiile internaționale vor fi amendați cu sume de pana la 2,5 milioane de lei, prevede un proiect de lege dezbatut și votat recent in Parlament. Și tot in aprilie, Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența prin care a modificat modalitatea de atribuire a unor…

- Romania a avut in luna martie cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana, de 6,7%, la distanța mare de urmatoarea clasata, Croatia, cu 4,9%, potrivit datelor publicate miercuri de Biroul European de Statistica – Eurostat. Media la nivelul UE a fost de 2,6%, in scadere de la 2,8% in februarie și de…