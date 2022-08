Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor stimuleaza afacerile din Romania și propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investițiile cu impact major in economie. Astfel, bugetul schemei se majoreaza cu 1 miliard de lei, de la 6,38 miliarde de…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in aprilie 2022, la 602,871 miliarde de lei, de la 593,972 miliarde de lei, in luna precedenta, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Deficitul de cont curent a urcat la 10,2 miliarde de euro dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 5,7 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, un avans de aproape 79%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. „In perioada ianuarie – mai 2022, contul curent al balantei de plati…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) in luna martie a fost de 48,4% din PIB, conform datelor revizuite de Ministerul Finantelor, pe baza ultimelor cifre privind Produsul Intern Brut, publicate de Institutul National de Statistica. Anterior, MF anuntase un nivel al datoriei guvernamentale,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aplicat 959 de amenzi in valoare totala de 2,7 milioane de lei, in urma controalelor efectuate la contribuabilii persoane juridice si fizice in perioada ianuarie – mai 2022, a anuntat joi institutia. „In vederea asigurarii resurselor necesare pentru…

- Combinatul Siderurgic Liberty Galați a raportat pe 2021 rezultate financiare record, respectiv, un profit brut de peste 1,5 miliarde de lei (echivalentul a peste 300 milioane de euro - n.r.), potrivit datelor centralizate de Ministerul Finanțelor. Acest rezultat a fost obținut la o cifra de afaceri…

- ”Cel mai recent val de Omicron si restrictiile larg raspandite, in vigoare de la mijlocul lunii martie, au dus la o scadere brusca a veniturilor guvernamentale, inclusiv a veniturilor din vanzarile de terenuri”, a declarat Ting Lu, economist-sef pentru China la Nomura, si o echipa de analisti, intr-un…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a scazut, in martie 2022, la 593,972 miliarde de lei, de la 596,9 miliarde de lei, in luna precedenta, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor.