Datoria Germaniei va creste la 72,25% din PIB anul acesta

Germania se asteapta ca nivelul datoriei ca procent din PIB sa urce la 75,25% anul acesta, de la 60%, in urma noilor imprumuturi si a masurilor adoptate pentru a amortiza efectele negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiei, a anuntat miercuri Ministerul de Finante, transmite Reuters.



"Politica fiscala germana este in prezent configurata pentru a lupta impotriva pandemiei si a consecintelor sale economice", se arata in comunicatul institutiei.



In timpul crizei financiare din 2008/09, nivelul datoriei ca procent din PIB a urcat cu aproximativ 18 puncte…