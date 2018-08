Datoria Germaniei a scazut pentru al treilea an consecutiv Datoria guvernamentala a Germaniei a scazut cu 2,1% in 2017, comparativ cu 2016, inregistrandu-se al treilea an consecutiv de declin, transmit site-ul thelocal.de, DPA si Xinhua.



Datoria totala la toate nivelurile guvernului s-a situat anul trecut la 1.967 miliarde de euro, sau 23,797 euro per capita, a anuntat Oficiul federal de statistica (Destatis).



Este pentru prima data in ultimii ani cand datoria scade sub pragul de 2.000 de miliarde de euro, datorita cresterii economice robuste si a ratelor scazute ale dobanzilor.



"Pentru prima data de cand a fost introdusa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria guvernamentala a Germaniei a scazut cu 2,1% in 2017, comparativ cu 2016, inregistrandu-se al treilea an consecutiv de declin, transmite DPA, preluata de Agerpres. Datoria totală la toate nivelurile guvernului s-a situat anul trecut la 1.967 miliarde de euro, sau 23,797 euro per capita,…

- Potrivit acestui proiect, in 2019 bugetul apararii germane va creste cu circa 4 miliarde de euro, pentru a ajunge la 42,90 miliarde de euro, adica "o crestere neta" si un "semn vizibil" al vointei Berlinului de a-si indeplini angajamentele internationale, dupa cum a anuntat ministrul finantelor german,…

- Proiectul, aprobat oficial in primele ore ale diminetii de joi, dupa o sedinta maraton de 14 ore a Comitetului pentru buget al Parlamentului german, prevede ca cea mai mare economie europeana nu se va indatora in acest an. Bugetul echilibrat, de 343,6 miliarde de euro (397 miliarde de dolari), prevede…

- Desi exista divergente fundamentale legate de politica de primire a migrantilor, noua coalitie aflata la guvernare in Germania ar putea celebra joi o victorie: aprobarea primului ei buget. Proiectul, aprobat oficial in primele ore ale diminetii de joi, dupa o sedinta maraton de 14 ore a Comitetului…

- Germania ar trebui sa majoreze salariul minim pana la 9,19 euro pe ora anul viitor si la 9,35 euro pe ora in 2020, a recomandat marti o comisie insarcinata de Guvernul german sa analizeze acest subiect, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a introdus…

- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat marti Guvernul Germaniei, condus de cancelarul Angela Merkel, ca ascunde datele despre cresterea infractionalitatii generate de imigratie, subliniind ca o astfel de situatie nu se va intampla in Statele Unite, informeaza mediafax. "Numarul infractiunilor…

- Preturile cresc, absorbtia fondurilor europene este slaba, economia se supraincalzeste. Este avertismentul FMI pentru Romania, potrivit ultimului raport privind evolutiile din tara noastra. „Romania a inregistrat o crestere economica puternica in 2017, cu un nivel record al scaderii somajului si un…

- Datele INS au starnit reactii contrare: pozitive din sfera actului guvernamental, negative din partea opozitiei. Depinde cum ne uitam la pahar. Coalitia de guvernare se uita la jumatatea plina a paharului, iar opozitia, in frunte cu presedintele Iohannis, la jumatatea goala. Puterea…