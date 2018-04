Stiri pe aceeasi tema

- Romania va plati in 2018 peste 10 miliarde de lei doar pentru dobanzi si comisioane la datoria externa, potrivit proiectiei serviciului datoriei publice guvernamentale efectuate de Ministerul Finantelor. Situatia era valabila inaintea ultimei luni din 2017 dar, intre timp, obligatiile ar fi…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat anul trecut 4,586 miliarde de euro, fata de 4,517 miliarde de euro in 2016, informeaza BNR intr-un comunicat redat de Mediafax. Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 3,822 ...

- Datoria publica externa a Romaniei a crescut cu peste 1,2 miliarde euro și a ajuns in prezent la 33,53 miliarde de euro, potrivit ultimelor date facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor facute publice marți de BNR , la finalul anului 2016, datoria publica externa a Romaniei…

- Investitiile straine in Romania au insumat 4,586 miliarde euro, pe anul trecut, comparativ cu 4,517 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2016. Pe de alta parte, contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 6,464 miliarde de euro in 2017, aproape dublu fața de 2016 cand acesta…

- 'In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,774 miliarde de euro, respectiv cu 566 milioane euro, iar balanta serviciilor si balanta veniturilor secundare au inregistrat excedente mai mari cu 239 milioane euro, respectiv cu 135 milioane euro',…

- Deficitul de cont curent a crescut anul trecut cu 84%, de la 3,49 miliarde euro in 2016 la 6,46 miliarde euro la finele lui 2017, potrivit datelor BNR. In structura, balanta bunurilor a inregistrat un deficit de 12 miliarde euro, in crestere cu 2,77 miliarde euro, iar balanta veniturilor…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de peste 5,581 miliarde euro, in primele 11 luni din 2017, in crestere cu 92,7% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Potrivit acestuia, datoria externa totala a…

- Datoria externa totala a crescut cu 1,4 miliarde de euro in perioada ianuarie-noiembrie, iar datoria pe termen lung a insumat 69,3 miliarde de euro la 30 noiembrie (73,5% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,4% fata de 31 decembrie 2016, a comunicat luni Banca Nationala a Romaniei (BNR).