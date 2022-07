Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind trecerea unui teren din proprietatea publica in cea privata a orasului Teius, pe masa judecatorilor CCR Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si pe cea a Guvernului in legatura cu Legea privind trecerea unui teren din proprietatea publica in cea…

- Una dintre aceste imagini „este cea mai profunda imagine a universului nostru care a fost realizata vreodata", a declarat miercuri, in timpul unei conferinte de presa, administratorul NASA, Bill Nelson.

- Datoria externa totala a Romaniei a scazut in perioada ianuarie - aprilie 2022 cu 66 milioane euro, ajungand la 134,5 miliarde euro, din care datoria administratiei publice s-a ridicat la 56,3 miliarde de euro, in scadere cu 2,4 miliarde de euro fata de n

- Datoria totala externa a scazut cu 66 milioane de euro in primele patru luni, a informat marti Banca Nationala a Romaniei, precizand ca serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,0 la suta in perioada ianuarie - aprilie 2022.

- Rusia intentioneaza sa isi achite obligatiile pe care le are fata de detinatorii de eurobonduri utilizand un mecanism similar cu schema care in prezent este utilizata pentru plata in ruble a gazelor naturale rusesti, informeaza un articol publicat luni in cotidianul financiar rus Vedomosti in care este…

- Care este datoria externa a Romaniei: A crescut cu 721 milioane de euro in primele trei luni din acest an Care este datoria externa a Romaniei: A crescut cu 721 milioane de euro in primele trei luni din acest an Datele publicate in cursul zilei de vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), arata ca…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni ale anului cu 721 milioane de euro, la 135,33 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Marcel Ciolacu a afimat, despre amanarea ratelor ca este prinsa in plan, dar s-a venit in primul rand cu ce era urgenta, in acest moment. ”Sunt ferm convins ca totul este perfectibil, dar mai ales cand exista anumite subiecte care au fost deja hotarate. (..) Hoararea in interiorul coalitiei a fost…